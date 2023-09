Skriniar: “Voglio dimostrare ai tifosi del Psg che ho qualcosa da dare. Enrique fantastico”

Dopo il suo approdo al Paris Saint-Germain, Milan Skriniar ha recuperato dall'infortunio alla schiena e si è affermato nella formazione titolare dei campioni di Francia in carica. "Sono felice di godere di buona salute. Le prime partite di campionato non sono andate come ci aspettavamo, anche se il mister ci ha elogiato per la nostra prestazione", dice l'ex difensore dell'Inter dal ritiro della Slovacchia.