Inter, Skriniar unico ancora positivo: definito il programma per riportarlo in Italia

In casa Inter l’emergenza contagio da coronavirus sta lentamente rientrando. Al momento l’unico ancora positivo è Milan Skriniar, costretto a rimanere confinato in Slovacchia in attesa di guarire. Il Corriere dello Sport spiega come potrà rientrare in Italia.

“L’unico positivo resta Skriniar. Ma, visto che oggi scadranno i 21 giorni dalla scoperta del suo contagio, l’Inter si sta organizzando per farlo rientrare dalla Slovacchia, in accordo con le autorità. Da capire se possa partire già oggi o se dovrà attendere domani“.