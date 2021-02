Altro che Premier, Skriniar fa godere i tifosi dell’Inter: “Il suo vero sogno è questo”

Milan Skriniar ha un sogno da realizzare e i tifosi dell'Inter non possono che godere al solo pensiero: la Premier può attendere

La Premier League e le tante pretendenti possono attendere, forse per sempre. Milan Skriniar non ha alcuna intenzione di lasciare l'Inter. Né ora, né in futuro. Soprattutto adesso che, come riporta il Corriere dello Sport, non è lontano dal realizzare il suo vero sogno, ovvero vincere lo scudetto con la maglia nerazzurra addosso: