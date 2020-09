CdS – Tre nomi per il dopo-Skriniar. Kanté? Conte e l’Inter hanno idee differenti

L’Inter attende novità sul fronte Skriniar-Tottenham per valutare come reinvestire il tesoretto accumulato dalla cessione del difensore slovacco agli Spurs. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, oltre all’avvicendamento Ranocchia-Darmian, il club nerazzurro è obbligato ad acquistare un altro difensore, anche se Conte non molla la pista che porta a N’Golo Kanté. “Con gli incastri giusti, infatti, è convinto che si possa bussare alla porta del Chelsea con adeguati argomenti” scrive il quotidiano. Una teoria che, però, trova scetticismo dalle parti di Viale della Liberazione. Per il club servirebbe l’addio anche di un altro big, come Brozovic o Eriksen, ma al momento non ci sono opzioni concrete.

In nomi sulla lista di Marotta e Ausilio per sostituire Skriniar sono tre: Milenkovic, Smalling e Kabak. La Fiorentina continua ad essere rigida sul difensore serbo e chiede 40 milioni cash, cifra considerata eccessiva dall’Inter. Più facile arrivare a Smalling, considerando anche i buoni rapporti con il Manchester United, mentre Kabak dello Schalke 04 resta sullo sfondo.