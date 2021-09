Sky – Cagliari, esonerato Semplici dopo il KO col Genoa: i dettagli

Leonardo Semplici non è più l'allenatore del Cagliari. A riportarlo è Sky Sport, che spiega come il club sardo abbia deciso di esonerare il tecnico

Leonardo Semplici non è più l'allenatore del Cagliari. A riportarlo è Sky Sport, che spiega come il club sardo abbia deciso di esonerare il tecnico dopo la sconfitta di domenica subita in rimonta contro il Genoa. Le riflessioni della dirigenza, conclusesi pochi minuti fa, hanno dunque portato alla decisione di cambiare guida tecnica: il favorito per subentrare sembra essere Diego Lopez.