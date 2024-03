L'Inter è tornata ad allenarsi dopo i giorni di riposo concessi da Simone Inzaghi. Ad Appiano Gentile è presente Francesco Acerbi che domani sarà interrogato dalla Procura Federale per il presunto insulto razzista rivolto a Juan Jesus.

Come sottolinea Sky Sport, Carlos Augusto dovrebbe recuperare per la gara con l'Empoli. Arnautovic da capire quando sarà disponibile così come Cuadrado con il colombiano che si sta riavvicinandosi al lavoro sul campo.