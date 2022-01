Sky / Inter-Caicedo, trovato l’accordo: c’è un ostacolo, le sensazioni…

Le ultime sull'affare Caicedo, obiettivo dell'Inter per rinforzare il reparto avanzato e regalare un'alternativa a Inzaghi

Non solo Robin Gosens. Sono ore caldissime in casa Inter con la dirigenza nerazzurra che punta a chiudere un doppio colpo e regalare a Simone Inzaghi altri due tasselli da aggiungere alla rosa. Dopo aver chiuso l'operazione con l'Atalanta per il tedesco, in serata si è tenuto un summit in viale della Liberazione per provare a sbloccare l'arrivo di Felipe Caicedo dal Genoa.