Sky – Inter, Inzaghi pensa a un cambio contro il Verona: Lautaro e Dumfries…

Le probabili scelte di Simone Inzaghi in vista della sfida della sua Inter contro il Verona, anticipo della seconda giornata di Serie A

Dopo il successo convincente all'esordio contro il Genoa a San Siro, con il 4-0 firmato da Skriniar, Calhanoglu, Vidal e Dzeko, l' Inter di Simone Inzaghi prepara la sfida della seconda giornata contro l' Hellas Verona di Eusebio Di Francesco. Il tecnico emiliano studia la formazione da schierare al 'Bentegodi' per conquistare il bottino pieno nella prima trasferta della nuova stagione.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, Inzaghi potrebbe cambiare uno o al massimo due calciatori rispetto all'undici titolare che ha battuto il Genoa di Ballardini. Dopo aver scontato la squalifica potrebbe partire dall'inizio Lautaro Martinez , che torna a disposizione di Inzaghi. Il tecnico valuterà, in base alle condizioni fisiche del 'Toro' se lanciarlo dall'inizio in coppia con Dzeko.

Ancora panchina per Dumfries. L'ottima prestazione di Darmian potrebbe concedere all'olandese ulteriore tempo per ambientarsi: l'ex Torino e Manchester United è favorito per una maglia da titolare.