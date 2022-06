Sky / Inter-Mkhitaryan, a breve le visite. Dybala, ecco le tempistiche. Lukaku…

La finestra di calciomercato è appena al via ma le trattative sono già in fermento in vista della prossima stagione. Sky Sport fa il punto sui movimenti dell'Inter, tra la possibile cessione di un difensore e gli obiettivi in attacco e sugli esterni, oltre all'affare praticamente fatto per Mkhitaryan:

"L'Inter tiene in caldo Lukaku e Dybala. Non ha fretta e ora non avrebbe i soldi da investire su Scamacca. Parliamo delle cessioni che potrebbe fare per finanziare il mercato come quelle di Hakimi e Lukaku l'anno scorso. Quest'anno Bastoni, sondato dal Tottenham, Skriniar, dal PSG, o De Vrij ha molto mercato potrebbero far arrivare i soldi per il mercato dell'Inter. Lukaku prescinde da questa situazione: Lukaku vuole l'Inter e l'Inter vuole Lukaku solo in prestito. Prendere un giocatore in prestito ceduto l'anno prima per 115 milioni è complicatissimo, soprattutto per il Chelsea e il bilancio. L'Inter spera che possano crearsi le condizioni giuste. Dybala farà il punto della situazione entro il 20 giugno. Gli ultimi giorni del mese di giugno, prima dei ritiri, possono essere quelli decisivi. Mkhitaryan? Manca qualche dettaglio e farà le visite mediche. Poi firmerà un contratto biennale. Bellanova piace all'Inter, Udogie costa 20 milioni. Caicedo non sarà riscattato e ha offerte dal Qatar".