Sky – Inter, Pinamonti sempre più verso il no alla Salernitana

Sembra essere destinato a non andare in porto il corteggiamento della Salernitana nei confronti di Andrea Pinamonti. Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, il centravanti dell'Inter sembra essere sempre più orientato a rifiutare la proposta del club campano, che ha invece l'accordo con i nerazzurri per 20 milioni di euro. La società di Iervolino si sta dunque guardando intorno per altri attaccanti, uno su tutti Piatek.