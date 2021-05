Sky – Inter, tanti autografi firmati da Conte ai tifosi: “Gli hanno chiesto…”

Il tecnico ha firmato tantissimi autografi fuori dalla Pinetina

Può essere una giornata molto importante in casa Inter: è attesa infatti l'ufficialità in società del fondo Oaktree e il tanto discusso incontro tra Antonio Conte e il presidente Steven Zhang per definire il futuro. Intanto, però, come riferisce Sky Sport, il tecnico nerazzurro è stato fermato da tantissimi tifosi fuori dal Suning Training Centre e ha concesso una lunga sessione di autografi. Gli stessi supporter nerazzurri hanno chiesto al tecnico di rimanere in nerazzurro, ma è tutto in sospeso: fino al suddetto incontro che chiarirà tutto.