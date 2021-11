Sky – Italia, verso la Svizzera: out tre big, ma Barella c’è. In attacco…

Il centrocampista nerazzurro sarà regolarmente in campo nella delicata gara di venerdì all'Olimpico

Sono diverse le defezioni alle quali dovrà far fronte Roberto Mancini per Italia-Svizzera di venerdì sera. In difesa mancherà Chiellini, il cui posto verrà preso da Acerbi, pronto a schierarsi quindi al fianco di Bonucci. A centrocampo, e questa è una buona notizia per l'Inter, c'è regolarmente Nicolò Barella, nonostante il problema fisico accusato nel derby di domenica. Locatelli comporrà il terzetto con il centrocampista nerazzurro e Jorginho, complice l'assenza di Verratti. Un altro forfait, come sottolinea Sky Sport, è quello di Ciro Immobile. Per questo ci sarà Lorenzo Insigne al centro dell'attacco come falso nueve, con Berardi e Chiesa ai suoi lati.