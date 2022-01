Sky – Lukaku può tornare all’Inter? “Mercato regala sorprese, come detto da Ausilio…”

L'intervista rilasciata a Sky Sport da Romelu Lukaku continua a far discutere: ecco le novità sul futuro dell'attaccante belga

Ecco le novità sul suo futuro da Manuele Baiocchini, esperto di mercato proprio di Sky: “Lukaku può tornare all’Inter? Quando un club come il Chelsea, notoriamente complicato nelle trattative, spende così tanto, non credo decida di cedere nuovamente Lukaku. E non in prestito, come vorrebbe fare l’Inter, come detto anche da Ausilio stesso. Quale club spende 115 milioni e poi dà il giocatore in prestito? Per me non è neanche studiabile l’operazione oggi. Poi non si sa mai, le parti si riaggiorneranno dopo la partita come detto da Tuchel e dovranno trovare una soluzione. Restare al Chelsea almeno fino al termine dell’anno o studiare una via d’uscita ecco. Ora è certamente difficile, ma non chiudiamo definitivamente la porta, il mercato regala sempre sorprese. È complicata anche per il contratto fino al 2026, a cifre enormi per il calcio italiano. È dura, poi vedremo”, le sue parole.