Sky, la Masolin è la nuova conduttrice per le notti di Champions. La grande novità è Mourinho

Sky Sport ha svelato la squadra in vista della prossima stagione di coppe europee. Anna Billò sarà sostituita da Federica Masolin alla conduzione degli studi Champions, ma non sarà l'unica novità, come scrive il Corriere dello Sport:

"Non c’è un attimo di sosta nella Casa dello Sport. Per Sky la stagione 2023/2024 è dietro l’angolo con il suo carico da oltre 2500 partite live dall’Italia e dall’Europa, prima del gran finale con Euro 2024 in Germania l’estate prossima. Una maratona al via in questo weekend e che da settembre si arricchirà anche delle tre grandi coppe continentali con la novità di Federica Masolin a condurre gli studi nelle notti di Champions League, portando avanti contestualmente sino a novembre l’impegno con i Gran Premi di Formula Uno".