Inter-Shakhtar, Perisic: “Vogliamo chiudere il discorso qualificazione. La chiave…”

Le parole del calciatore nerazzurro prima della partita contro la formazione ucraina

Serve un approccio importante, fatto di concentrazione e motivazioni forti. In palio c'è la qualificazione agli ottavi dopo anni di assenza dalla seconda fase della Champions League. Prima della sfida contro lo Shakhtar, Ivan Perisic , giocatore dell'Inter ha parlato ai microfoni di Skysport.

-L'Inter arriva in questo momento da anni, può essere l'anno giusto?

È passato tanto tempo, dobbiamo chiuderla oggi, sono 11 anni che non passiamo i gironi in Europa. Si tratta di una partita importante. Speriamo di chiudere oggi il discorso qualificazione.

-Non avete trovato il gol in passato: qual è la chiave per mettere a favore questa partita?