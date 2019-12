Sky – Kuluseski, l’Inter sapeva già da 10 giorni. La linea di Marotta non cambia: la priorità…

Kulusevski giocherà nella Juventus. Era un obiettivo Inter che però aveva in programma di prenderlo per giugno. Non era un affare da chiudere adesso e per non creare problemi di fair play finanziario il club non poteva rilanciare sui 40 mln. Già da una decina di giorni i dirigenti nerazzurri – spiegano a Skysport – sapevano che sarebbe stato complicato come affare.

La priorità resta Vidal. Sono attese novità per i primi giorni di gennaio. Il giocatore vuole giocare con continuità e Conte potrebbe garantirgliela. Vorrebbe lavorare con lui e Marotta, come ai tempi della Juventus. Il Barça al momento non apre alla cessione, sarà interessante capire come evolverà la trattativa. La linea societaria continua ad essere la stessa e l’ad la professa da mesi: cogliere le opportunità e niente cifre folli.

(Fonte: SS24)