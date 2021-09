Champions, Inter su Sky martedì: Conte in studio mercoledì e commenterà Lukaku

L'ex allenatore nerazzurro non commenterà le gare della Coppa domani ma mercoledì quando giocheranno Atalanta e Juve

Domani tocca all'Inter in Champions League. La squadra di Inzaghi affronterà lo Shakhtardi De Zerbi alle 18:45 e la partita andrà in onda anche su Skysport (Skysport1 e Skysport 252). Per il commento delle partite appuntamento con Champions League Show, il format condotto da Anna Billò. E con lei lavoreranno la squadra di allenatori ed ex calciatori come opinionisti: da Capello a Costacurta, passando per il giornalista Paolo Condò.