Sky – Skriniar, tra Inter e Psg distanza sensibile. Dybala, entrambi vogliono chiudere

Sono giorni caldissimi per quanto riguarda il mercato dell'Inter. Beppe Marotta ha infatti comunicato di voler regalare a Simone Inzaghi la squadra quasi al completo entro l'inizio del ritiro e si sta muovendo molto in questi giorni sia in entrata che in uscita. Secondo Ky Sport il Psg fa sul serio per Skriniar: potrebbero essere dei giorni molto importanti. L'Inter deve fare un'uscita e Milan è uno dei giocatori che ha più mercato. La situazione è molto calda: la situazione tra domanda è offerta è ancora sensibile, l'Inter vuole monetizzare al massimo un eventuale suo addio. Il Psg sa che l'Inter deve completare una cessione, quindi non sarà semplice colmare la distanza. Ma c'è un piccolo grande dettaglio, la scadenza nel 2023 del contratto di Skriniar: questo aspetto va valutato. In settimana la trattativa può avere uno sviluppo, in un senso o nell'altro.