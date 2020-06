Sky – Inter avanti per Tonali e Kumbulla, ma c’è un’incognita. Lautaro? Bartomeu fa arrabbiare il Barça

In attesa di tornare in campo, il mercato entra nel vivo con le società che lavorano per costruire le rose in vista della prossima stagione. Tra le società più attive c’è l’Inter, che studia i colpi in entrata e attende novità da Barcellona sulla possibile cessione di Lautaro Martinez.

Sky Sport ha fatto il punto sulle trattative del club nerazzurro, con la corsa a Sandro Tonali che si infiamma: “L’Inter è avanti, ma non c’è l’accordo con il Brescia. Bisogna capire se la dirigenza vuole chiudere subito l’operazione o temporeggiare, con il rischio asta che aumenta“.

Nel mirino c’è sempre Kumbulla per rinforzare la difesa: “Il Verona non vuole contropartite tecniche ma solamente cash. La Juve resta sullo sfondo, ma al momento l’unica trattativa concreta è quella con l’Inter. Anche qui bisogna capire le intenzioni del club nerazzurro e la volontà di chiudere in breve tempo“.

Infine la situazione dell’attacco: “Per quanto riguarda Esposito, l’Inter deciderà se sarà meglio tenerlo in rosa o mandarlo in prestito; per Sanchez si dovrà discutere con il Manchester United per il rinnovo del prestito. L’incognita resta sempre Lautaro: il Barcellona non può pagare 111 milioni della clausola. Il presidente Bartomeu ha chiesto alla squadra un taglio degli ingaggi per la crisi causata dal Coronavirus, ma non è ben visto per il possibile colpo in entrato proprio del ‘Toro’. Dal canto suo, l’Inter vorrebbe avere un sostituto prima del via libera – in caso di accordo senza il pagamento della clausola – della trattativa tra Lautaro e club catalano“.