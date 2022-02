Inter, slitta la cessione di Brazao: dettagli da sistemare, ma c’è tranquillità

Il portiere brasiliano si allena da quasi un mese con il Cruzeiro, ma il trasferimento non è ancora diventato ufficiale

La cessione di Gabriel Brazao al Cruzeiro è sempre più un caso: il portiere brasiliano dell'Inter si sta allenando da quasi un mese con quella che dovrebbe essere la sua nuova squadra, ma l'ufficialità continua a non arrivare. Intorno all'operazione regna la tranquillità ma, come scrive il quotidiano carioca Globo, non tutti i dettagli sono stati sistemati: "Il portiere continua gli allenamenti al Toca da Raposa, ma deve ancora risolvere gli ostacoli burocratici con l'Inter. 10 giorni fa Brazao ha detto, in modo informale, che tutta la documentazione era già in mano per la sua regolarizzazione. Tuttavia, alcuni dettagli lo separano ancora dall'ufficialità. Pertanto Brazao non ha ancora registrato il suo nome. Ma c'è tranquillità da parte delle parti perché la situazione si risolva presto".