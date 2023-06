Slovacchia, Skriniar: “Contento per i 3 punti. Non è stato facile giocare 90′ dopo tanto tempo”

Milan Skriniar è tornato in Nazionale dove ha giocato la sua prima partita ufficiale dopo oltre quattro mesi dai problemi alla schiena risolti con un'operazione. Al termine della gara vinta dalla Slovacchia contro l'Islanda, il difensore ha commentato così la gara: "È stata una partita fisicamente molto impegnativa. Abbiamo perso molti contrasti nel primo tempo, fortunatamente l'avversario non ci ha puniti, ma dobbiamo evitarli in futuro".