Euro 2020 – Slovacchia, Skriniar convocato per il ritiro. Tarkovic: “L’elenco…”

Il difensore dell'Inter Milan Skriniar è nella lista dei convocati del commissario tecnico Stefan Tarkovic per il ritiro pre-Euro 2020

Attraverso un comunicato pubblicato sul sito ufficiale, la federcalcio slovacca ha annunciato i 24 convocati del commissario tecnico Stefan Tarkovic per il ritiro di Windischgarsten . Tra i calciatori presenti anche il difensore dell' Inter Milan Skriniar .

"Non annunceremo la lista definitiva per Euro 2020 fino al 2 giugno, dopo la partita contro la Bulgaria" ha dichiarato il Ct Tarkovic. Oltre alla lista dei convocati è presente, infatti, un elenco di 28 giocatori come possibili sostituti.