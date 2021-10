Slovacchia, Skriniar: “La gara con la Russia è fondamentale. Abbiamo bisogno di continuità”

Le parole del difensore nerazzurro sulla partita che la Slovacchia giocherà contro la Russia

"Penso che i croati siano nettamente favoriti in questa qualificazione e spingeranno per il primo posto. Dobbiamo gestire la partita in Russia, è fondamentale. Poi nelle altre partite possiamo provare a superarli. Per me è importante non subire gol e non importa chi segna davanti. La condizione di Stan Lobotka non è delle migliori, mancano anche Robo Mak e Vlado Weiss. Dobbiamo costruire le vittorie sulle partite che abbiamo giocato prima. Abbiamo bisogno di continuità e credo che ce la faremo", ha aggiunto il difensore nerazzurro.