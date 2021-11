Slovacchia-Slovenia, Tarkovic conferma Skriniar dal 1′: le formazioni ufficiali

Il difensore dell'Inter, Milan Skriniar, partirà dall'inizio nella sfida tra la Slovacchia e la Slovenia, valida per il Gruppo H

Milan Skriniar partirà titolare nella sfida di questa sera, valida per il Gruppo H delle qualificazioni UEFA ai Mondiali in programma in Qatar nel 2022. Il difensore dell'Inter farà parte della retroguardia a quattro davanti al portiere Rodak, con Pekarik e Holubek sulle corsie laterale e in coppia con Satka.