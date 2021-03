Slovacchia, il ct Weiss incorona Skriniar: “È eccezionale, dominerà a lungo”

Le dichiarazioni del commissario tecnico della Slovacchia Vladimir Weiss dopo la premiazione del difensore dell'Inter Milan Skriniar

Vladimir Weiss è il miglior allenatore slovacco per la terza volta in carriera. Il commissario tecnico della nazionale si è aggiudicato il premio del 2020 davanti a Jan Kozak .

In occasione della premiazione, il Ct ha esaltato le qualità di Milan Skriniar, difensore dell'Inter e miglior calciatore slovacco del 2020: "Milan è un ottimo giocatore, si merita il premio, anche se ho sperato nella vittoria di Juraj Kucka. Milan è ancora giovane, ma sembra che dominerà a lungo, proprio come hanno fatto Hamšík e Škrtel prima di lui. Abbiamo vissuto l'era di Hamšík e Škrtel: ora è il turno di quella di giovani calciatori come Škriniar, Dúbravka e Lobotka. Skriniar è un difensore eccezionale".