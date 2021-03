Slovenia-Croazia, Perisic e Brozovic dal 1′. I due giocatori dell’Inter titolari

I due croati dell'Inter giocheranno dal 1' nel match valido per le Qualificazioni Mondiali contro la Slovenia di Ilicic

Si giocano oggi le Qualificazioni Mondiali. Questa sera scendono in campo Slovenia e Croazia. Tra le fila dei croati saranno titolari i due giocatori dell'Inter Perisic e Brozovic .

I nerazzurri hanno raggiunto in ritardo il ritiro per via della quarantena dopo i casi di positività, ma saranno titolari nella sfida di questa sera.