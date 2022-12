SM – Argentina, Lautaro ha sfruttato il suo momento: c’è bisogno anche di lui

Ha iniziato la sua avventura in Qatar da titolare dell'Argentina, ma col passare delle partite ha perso terreno nelle gerarchie di Scaloni. Lautaro Martinez ha pagato più di altri lo scotto per la sconfitta contro l'Arabia Saudita, senza però perdere definitivamente concentrazione e pazienza.

Ha continuato a lavorare per farsi trovare pronto e il suo momento è arrivato sul gong del match con l'Olanda. Il rigore decisivo porta la firma dell'attaccante dell'Inter, che ha dimostrato grande temperamento e freddezza. "Non subisce il peso dell'esclusione in favore di Julian Alvarez. Quando è arrivato il suo momento, dal dischetto, ha fatto capire che in questa Argentina c'è bisogno anche del suo talento", sottolinea Sport Mediaset.