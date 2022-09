SM – Brozovic, l’Inter prende previsioni con le pinze. Tra poco a Zagabria…

In casa Inter l'attenzione è tutta sulle condizioni di Marcelo Brozovic. L'ultimo aggiornamento arriva da Sport Mediaset: "Tra poco avrà il quadro più chiaro dell'infortunio dopo la fitta di ieri alla coscia sinistra. Il sospetto è che si tratti di uno stiramento, ma l'Inter ha preso le previsioni con le pinze. La paura di non averlo si trasferisce agli impegni con il Barcellona tra San Siro e il Camp Nou. Asllani ora dovrà caricarsi di responsabilità e rispondere presente in un momento delicato della stagione".