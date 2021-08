SM – Icardi-Juve? Zero possibilità. L’argentino non lascia il PSG

L'aggiornamento sull'ex Inter accostato ai bianconeri negli ultimi giorni

C'era anche il nome di Mauro Icardi tra le idee della Juventus per sopperire all'addio di Cristiano Ronaldo. Ipotesi sfiorata, ma mai diventata trattativa e destinata a rimanere tale anche in queste ultime ore della sessione estiva. Non c'è margine, come riporta Sport Mediaset, per portarlo via dal PSG.