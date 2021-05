SM – Inter, Ausilio lavora per il rinnovo Lautaro: questa l’offerta sul tavolo

L'aggiornamento sul discorso che riguarda l'attaccante argentino tra i protagonisti dello scudetto nerazzurro

Lautaro Martinez ha più volte ribadito il suo amore per l'Inter. Per vedere ancora a lungo l'attaccante in nerazzurro c'è bisogno però di una firma sul rinnovo di contratto che non è ancora arrivata anche a causa del cambio di agente avvenuto nell'ultimo periodo. Questo l'aggiornamento da Sport Mediaset: "Ausilio ha riannodato i fili del discorso per il rinnovo dell'argentino con il suo nuovo procuratore. Sul tavolo c'è l'offerta da 4.5 più bonus e senza clausola, già accettata dal vecchio entourage del Toro. Anche i calciatori come Antonio Conte chiedono garanzie e tra queste c'è senza dubbio la permanenza del tecnico sulla panchina nerazzurra".