SM – Inter, certezze in attacco: Dzeko e Lautaro hanno risposto nelle difficoltà

I due attaccanti saranno ancora titolari insieme a Firenze in attesa del rientro in pianta stabile di Romelu Lukaku

Domani a Firenze non ci sarà Romelu Lukaku. Simone Inzaghi dovrà attendere per il rientro in campo del suo ariete, ma può continuare a fare affidamento su chi ha trascinato il reparto avanzato dell'Inter nelle ultime settimane.