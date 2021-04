SM – Inter, Conte vuole battere il Cagliari per raggiungere… Spalletti

I nerazzurri puntano ad allungare ulteriormente la striscia di vittorie consecutive in campionato

Dieci vittorie di fila in campionato sono un bottino niente male per l'Inter. Antonio Conte sa bene che la striscia di Roberto Mancini, giunto addirittura a 17, è difficilmente eguagliabile. Per farlo, infatti, la sua squadra dovrebbe vincere quasi tutte le partite a disposizione da qui al termine della stagione. Molto più abbordabile invece è la striscia collezionata da Luciano Spalletti ai tempi della Roma, fermatosi a quota 11. Una vittoria domenica col Cagliari permetterebbe ai nerazzurri di raggiungere l'ex tecnico, come sottolineato da Sport Mediaset.