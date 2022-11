SM – Inter, tre gare per l’assalto alla vetta. Nerazzurri però i peggiori per…

L'obiettivo dell' Inter è sfruttare gli ultimi impegni prima del mondiale per provare ad accorciare la classifica. Non sarà facile, considerando le avversarie, ma i nerazzurri vogliono sfruttare la scia positiva di prestazioni e risultati di questo periodo.

Si parte dalla sfida con la Juventus e ovviamente bisognerà fare grande attenzione. Sottolinea Sport Mediaset: "Tre gare per l'assalto alla vetta, a cominciare dalla difficile sfida di Torino contro la Juventus. 90' già potenzialmente cruciali per il futuro nerazzurro e per la continuità di risultati: l'Inter può contare sul secondo attacco con il Milan, ma in trasferta è addirittura la squadra con la difesa più perforata del campionato. Serve grande attenzione quando di fronte hai attaccanti come Milik e Vlahovic".