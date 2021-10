SM – Inter, Inzaghi da qui al 16 ottobre ha una sola preoccupazione

Il focus di Sport Mediaset sulla preparazione dei nerazzurri verso la prossima sfida di campionato con la Lazio

Questo il focus di Sport Mediaset: "Sarà a caccia dei tre punti per continuare un cammino più che positivo (cinque punti in più rispetto all'Inter di Conte di un anno fa) al cospetto del ritmo record del Napoli e di quello altrettanto forsennato del Milan. Ma da qui al 16 le preoccupazioni sono tutte rivolte ai 15 nazionali in giro per il mondo: fatti gli scongiuri del caso, il focus è in particolare sui cinque sudamericani che chiuderanno il ciclo di incontri solo nella notte di venerdì 15 ottobre, a 36 ore o poco più dall'impegno dell'Olimpico. Un trittico di impegni che per Lautaro, Correa, Vidal, Sanchez e Vecino inizia questa notte.