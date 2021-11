SM – Questa è l’Inter di Inzaghi: ecco le quattro armi per dare la caccia al Milan

La vittoria contro lo Sheriff Tiraspol ha evidenziato la profondità e la qualità della rosa dell'Inter: l'analisi di Sport Mediaset

La vittoria contro lo Sheriff Tiraspol ha evidenziato la profondità e la qualità della rosa dell'Inter. I nerazzurri hanno attaccato dall'inizio alla fine e hanno dimostrato di avere pazienza, con il gol di Brozovic che ha definitivamente sciolto la squadra prima delle reti di Skriniar e Sanchez. "Qualità, abbondanza, fisicità e gol. Queste sono le armi dell'Inter di Simone Inzaghi per dare la caccia al Milan domenica sera, nel derby d'alta quota in Serie A", racconta Sport Mediaset che poi rimarca un fattore da tenere in considerazione: "Inzaghi ha sempre tenuto un occhio all'orizzonte anche durante la trasferta di Champions e i risultati, dopo anche il 2-0 contro l'Udinese nonostante sette cambi nella formazione iniziale, sono arrivati. Turnover scientifico e programmato già da settimane possibile anche grazie alla caratteristica che ai cugini rossoneri è mancata di più in questo inizio di stagione, l'abbondanza. Gruppo completamente a disposizione per Inzaghi, ma soprattutto - come dimostrato dal campo - con ogni pedina in grado di suonare lo spartito senza troppi problemi".