SM – Inter-Juve, Lukaku può recuperare il tempo perso. Contro i bianconeri…

Il focus sulla chance a disposizione del belga questa sera al Meazza in Inter-Juventus

Sembrano abbastanza scontate le scelte di Simone Inzaghi per Inter-Juventus di questa sera. In attacco, considerando anche le scelte fatte contro il Porto pochi giorni fa, sono alte le quotazioni di Romelu Lukaku. L'attaccante belga avrà la possibilità dal primo minuto per affermarsi contro i bianconeri.