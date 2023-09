SM – Inter, Klaassen non fisico ma fa gola a Inzaghi: scalza Sensi in lista CL?

L'arrivo di Davy Klaassen ha chiuso il mercato in entrata dell'Inter a poche ore dal gong. I nerazzurri si sono assicurati un settimo centrocampista, ma non a prescindere ultimo nella gerarchia di Simone Inzaghi. L'olandese, infatti, è probabile che entri con una certa continuità nelle rotazioni, nonostante non abbia in dote quella fisicità che il tecnico chiedesse per completare il reparto.