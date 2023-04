SM – Inter, Lukaku come Calhanoglu? Le scintille contro la Juventus…

L'Inter cerca continuità dopo la buona reazione contro la Juventus. I nerazzurri sperano di proseguire sulla scia dell'entusiasmo accumulato per il pari conquistato in extremis a Torino, ma serviranno risposte concrete in Serie A e anche in Champions League contro il Benfica. Iniziando da domani all'Arechi contro la Salernitana.

Sport Mediaset si sofferma oggi proprio sulla spinta che può arrivare dal gol di Lukaku: "Simone Inzaghi spera che le scintille di Torino si trasformino in benzina purissima per il finale in cui si giocano tutto. Il gol di Lukaku può trasformare l'Inter e rimetterla in carreggiata come il rigore di Calhanoglu l'anno scorso proprio a Torino".