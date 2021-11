SM – Inter-Napoli, chi in attacco? Ecco il tandem provato da Inzaghi

Le ultime sulle possibili scelte del tecnico per il delicato impegno di domani pomeriggio al Meazza

Si avvicina Inter-Napoli, ma non è ancora arrivato il momento di sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Simone Inzaghi non ha ancora deciso chi mandare in campo nel reparto avanzato. Dzeko è pienamente recuperato, ma potrebbe essere preservato anche in vista dell'impegno in Champions League. "Nell'ultimo allenamento ha provato la coppia Correa-Lautaro, ma sceglierà soltanto a ridosso della partita se schierare il tandem argentino o puntare sul bosniaco al fianco del Toro", spiega Sport Mediaset.