SM – Kumbulla, l’Inter ha in mano il jolly: l’offerta della Juve non basta

Anche SportMediaset parla di Kumbulla come di un giocatore in orbita Inter. Anzi il sito sportivo sostiene che i nerazzurri sono avanti rispetto alla concorrenza perché avrebbe il gradimento del giocatore. A gennaio il Verona aveva quasi trovato l’accordo con il Napoli ma il calciatore aveva preso tempo: diverse volte il suo agente ha visto, a Milano, Ausilio e Marotta.

È quindi apertissima la pista che porterebbe il difensore al club interista e non sarebbe stata in grado di fare la differenza neanche un’offerta da parte della Juventus, di 22 mln. “La trattativa con l’Inter è aperta da tempo, i soldi offerti dai bianconeri non hanno interferito e la dirigenza nerazzurra può contare sul gradimento del calciatore”, si legge in un articolo.

(Fonte: SM)