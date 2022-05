SM – Perisic verso il Tottenham, ma l’Inter attende ancora una risposta

L'aggiornamento sulla lunga telenovela legata al futuro dell'esterno croato ormai vicina all'epilogo

Ivan Perisic sembra ormai convinto a lasciare l'Inter. Il croato è intenzionato a non rinnovare il contratto in scadenza a giugno e con tutta probabilità volerà in Inghilterra da Antonio Conte. Manca però ancora un ultimo tassello, che dovrebbe arrivare al termine del weekend, come spiegano a Sport Mediaset: "Conte, dopo aver avuto garanzie di una pesante campagna acquisti, ha chiamato i suoi pupilli. Il primo della lista è stato Perisic, che da tempo aveva un accordo col Chelsea, ma non ha avuto dubbi. A inizio settimana comunicherà la sua decisione prima all'Inter, che attende ancora una comunicazione, e poi agli Spurs che lo aspettano per le visite mediche. Il tutto se non dovessero esserci clamorosi ripensamenti".