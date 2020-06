Serie A riparte con la quarantena soft. Con nuovo contagio isolato solo il giocatore

La Serie A sta per ricominciare e lo farà con la cosiddetta quarantena soft. SportMediaset scrive che il Ministro dello Sport e il Ministro della Salute hanno firmato l’atto amministrativo che approva la ripartenza con una quarantena meno dura per il club in caso di un nuovo contagio. Con l’atto firmato dal governo in caso un giocatore risulti positivo al coronavirus sarà isolato solo lui e non il resto della squadra che resterà comunque in ritiro due settimane. Se poi il giocatore risulterà negativo al tampone fatto poche ore prima del match sarà autorizzato a giocare.

Questo è quanto recita una circolare firmata dal Ministro della Salute: “L’esecuzione del test, con oneri a carico delle società sportive, per la ricerca dell’RNA virale, il giorno della gara programmata, successiva all’accertamento del caso confermato di soggetto Covid-19 positivo, in modo da ottenere i risultati dell’ultimo tampone entro 4 ore e consentire l’accesso allo stadio e la disputa della gara solo ai soggetti risultati negativi al test molecolare. Al termine della gara, i componenti del “gruppo squadra” devono riprendere il periodo di quarantena fino al termine previsto, sotto sorveglianza attiva quotidiana da parte dell’operatore di sanità pubblica del Dipartimento di Prevenzione“.

(Fonte: repubblica.it)