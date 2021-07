SM conferma: fiducia Inter sul rinnovo di Brozovic. Entourage presto in Italia

Il focus proposto da Sport Mediaset conferma quanto scritto da Fcinter1908.it sul futuro del croato

L'entourage di Marcelo Brozovic sarà in Italia la settimana prossima e inizieranno i dialoghi per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022. La conferma di quanto scritto da Fcinter1908 arriva anche dal sito di Sport Mediaset. Si legge nel focus: "Molto, naturalmente, ruoterà attorno al raggiungimento di un'intesa economica, ma in casa Inter c'è fiducia. Brozovic vuole proseguire la sua carriera in nerazzurro e partendo da questa premessa ci sono le condizioni per poter arrivare a un accordo sull'ingaggio che soddisfi entrambe le parti".