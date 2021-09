SM – Shakhtar-Inter, Inzaghi cambia una sola pedina rispetto all’Atalanta?

Vigilia del secondo impegno di Champions League per i nerazzurri

L'Inter si appresta a partire alla volta dell'Ucraina e Simone Inzaghi pensa alla squadra mandare in campo domani sera contro lo Shakhtar. Il tecnico nerazzurro, che parlerà in conferenza stampa nel tardo pomeriggio, conosce bene l'importanza della gara e per questo rifletterà fino all'ultimo sull'undici da schierare. Stando a quanto riportato da Sport Mediaset, potrebbe anche essere soltanto una la novità rispetto alla squadra che ha pareggiato con l'Atalanta: Dumfries infatti è pronto a prendere il posto di Dimarco a destra.