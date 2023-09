SM – Thuram ha dimostrato quanto serve all’Inter: anche in Champions…

Ma era difficile credere che potesse essere tanto determinante per l'Inter fin da subito. E anche in Champions League, da subentrante, ha confermato le ottime impressioni: "Ha dimostrato quanto l'Inter ha bisogno del francese e delle sue accelerazioni", sottolinea Sport Mediaset nel focus proposto oggi. Anche per questo a Empoli tornerà regolarmente in attacco. Da capire chi giocherà al suo fianco col possibile turno di riposo per Lautaro.