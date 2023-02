Roma, Smalling rinnova? Sky: “Segnali di apertura del giocatore. Ma occhio a…”

L'emittente segnala come il difensore inglese abbia lanciato dei segnali alla società: Smalling è in scadenza di contratto e l'offerta dei giallorossi è di 2,5 mln di euro più bonus per due stagioni. Sul giocatore, da tempo, c'è anche l'Inter ma Sky non preclude anche l'interesse di alcuni club di Premier League. Smalling ha preso tempo ma i segnali sono incoraggianti, anche se la Roma attende ancora una risposta.