Smalling: “Conosco bene Dzeko, è un grande giocatore e sarà una bella battaglia”

Intervenuto ai microfoni di Dazn prima di Inter-Roma, Chris Smalling ha parlato così del match di San Siro: "Siamo delusi per il risultato dell'ultima partita, abbiamo giocato comunque bene. Abbiamo creato tante occasioni, il calcio è così. Abbiamo lavorato duramente nelle ultime due settimane, oggi dobbiamo lottare per i 3 punti. Come si marca Dzeko? Lo conosco bene, è un grande giocatore. Sarà una bella battaglia"