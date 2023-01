Smalling, Italia prima scelta: la Roma spera, l’Inter aspetta. Tutto cambia se…

Ancora da definire il futuro di Chris Smalling: il difensore inglese è in scadenza di contratto con la Roma, e si sta prendendo del tempo per valutare tutte le opzioni sul tavolo. Tra queste c'è anche l'Inter , che da tempo ha manifestato interesse. In casa giallorossa non hanno ancora perso le speranzze, come ribadito ieri in conferenza stampa da Mourinho.

La buona notizia per i club italiani, secondo calciomercato.com, è che la volontà del giocatore sarebbe quella di rimanere a giocare in Serie A: "La Roma lo spera e ci crede. Nelle scorse settimane gli agenti di Smalling sono stati a Trigoria, per incontrare il gm Tiago Pinto e discutere dell'eventuale rinnovo. Nel suo contratto è prevista un'opzione unilaterale con cui il centrale può rinnovare per un altro anno, ma oggi l'ex United non sembrerebbe disposto ad attivarla e chiede un prolungamento biennale. Anche perché, con la possibilità di liberarsi a zero a fine stagione, le offerte non mancherebbero. In Serie A, l'Inter ha fatto più di un pensiero su di lui, mentre la Juve osserva a distanza divisa tra idee di mercato e problemi extra campo. Smalling ragiona sulla sua permanenza in Italia. Solo un'offerta dalla Premier potrebbe far saltare il banco".