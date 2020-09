GdS – Smalling aspetta la Roma ma rischia con Kumbulla. Ha detto no a Inter e Napoli

Chris Smalling è stato un anno in prestito alla Roma dallo United. Sta aspettando che i giallorossi facciano un’offerta per prenderlo ma non è ancora arrivata. Il club inglese chiede venti mln. Secondo quanto racconta Pedullà su La Gazzetta dello Sport il giocatore tornerebbe volentieri nella capitale. Per questo avrebbe detto no a sondaggi seri di Inter e Napoli. I giallorossi starebbero pensando però anche a Kumbulla, anche lui vecchia conoscenza del mercato nerazzurro.

(fonte: gazzetta.it)