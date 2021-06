Sneijder: “Voglio allenare, è la mia ambizione. Ho molto da imparare da Mourinho, ma…”

L'olandese ha appeso gli scarpini al chiodo nel 2019, ma la sua avventura nel mondo del calcio continuerà

Wesley Sneijder ha appeso gli scarpini al chiodo nel 2019, ma la sua avventura nel mondo del calcio è tutt'altro che finita. In un'intervista a NOS Studio Europa, l'ex giocatore dell'Inter ha le idee chiare su cosa vuole fare in futuro. "Voglio allenare subito una prima squadra, mi è sempre piaciuto avere delle responsabilità. Non voglio passare dalle categorie inferiori, e nemmeno fare il secondo allenatore".